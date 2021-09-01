الاستعلام عن القضايا يتصدر خدمات ناجز العدلية

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442 هـ. وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداماً خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفا، وخدمة طلباتي 196 ألفا، وخدمة قضاياي 191 ألفا، وخدمة مواعيدي 156 ألفا، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفاً، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفاً، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفاً، بالإضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفا.

ويضم تطبيق "ناجز" أكثر من 40 خدمة عدلية من أبرزها خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

ويكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليهم، ويُغني التطبيق جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية، ويمكنهم من تنفيذ خدماتهم بكل سهولة وموثوقية في قطاعات القضاء، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، التدريب والمحاماة.

وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة "ناجز Najiz.Sa" في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة بأحدث الممكنات بعيداً عن المعاملات الورقيّة.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية والتواجد في عدة منصات عبر الأجهزة الذكيّة، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقاً لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محلياً وعالمياً بأدوات تكنولوجية متطورة.