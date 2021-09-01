شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» يتيح إصدار الجواز للأطفال الأقل من 10 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية إصدار جواز السفر السعودي للفرد أو أحد أفراد أسرته إلكترونياً لمن هم أقل من 21 عاماً بما في ذلك الأطفال الأقل من 10 أعوام، مع إيصال الجواز إلى المنزل عن طريق "واصل".

واشترطت لإصدار الجواز أن يتم التحقق من جميع النقاط التالية: يمكن إصدار جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاماً فقط. بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوز عمره 21 عاما، وجود عنوان «واصل» مسجل في أنظمة البريد السعودي وذلك لإيصال الجواز المصدر إليه، ويمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان المستفيد في عمر أقل من 21 عاما، وإذا كان عمر المستفيد 21 سنة أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات، وصلاحية هوية المواطن أو المواطنة، سداد جميع المخالفات المرورية، توفر بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة في أنظمة وزارة الداخلية، وسداد رسوم إصدار الجواز بما يتوافق مع مدة الصلاحية المختارة، وتواجد المواطن المستفيد داخل المملكة، وأن لا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر، ولا يكون مرافقا في جواز سفر آخر، أن يكون المستفيد على قيد الحياة، الصورة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية هي التي سيتم اعتمادها في الجواز المصدر.