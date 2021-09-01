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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس

على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي

متابعات الخليج 365 - واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم ، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة (كوفيد – 19).
وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس - متابعات الخليج 365


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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