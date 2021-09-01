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شكرا لقرائتكم 15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لتطبيقات التوصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لتطبيقات التوصيل
سيتم إلغاء التسجيل للتطبيقات المخالفة للضوابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات أنه يتبقى 15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لمستفيدي تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
عقوبات المخالفين:
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن عقوبات المخالفين هي إلغاء التسجيل للتطبيقات المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية.
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