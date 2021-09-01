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15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لتطبيقات التوصيل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لتطبيقات التوصيل

سيتم إلغاء التسجيل للتطبيقات المخالفة للضوابط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات أنه يتبقى 15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لمستفيدي تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

عقوبات المخالفين: 

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن عقوبات المخالفين هي إلغاء التسجيل للتطبيقات المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية.

 

15 يوماً على إلزامية تطبيق اشتراطات التسليم الصحي لتطبيقات التوصيل - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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