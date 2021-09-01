، مسؤولو التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ27 ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عقدت لجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع والعشرين اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي)، وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة أبرزها: مشروع المسح الشامل للبرامج الحالية القائمة في مجالات احتياجات سوق العمل التقنية والمهنية، والمسابقة الخليجية الافتراضية، ومخرجات فريق إعداد تصور آفاق العمل المشترك والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات منظومة المؤهلات والمعايير والأختبارات المهنية، وتناولت اللجنة تجـارب الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات).
كما تطرقت اللجنة إلى التعاون الدولي بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وناقشت نتائج وتوصيات ملتقى التعليم والتدريب الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19، إضافة إلى موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال عام 2022.
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، و تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزراء التربية التعليم ووزراء العمل في دول المجلس.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 03:03 PM
ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات كالمسح الشامل لبرامج احتياجات سوق العملمسؤولو التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ27
عقدت لجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع والعشرين اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي)، وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة أبرزها: مشروع المسح الشامل للبرامج الحالية القائمة في مجالات احتياجات سوق العمل التقنية والمهنية، والمسابقة الخليجية الافتراضية، ومخرجات فريق إعداد تصور آفاق العمل المشترك والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات منظومة المؤهلات والمعايير والأختبارات المهنية، وتناولت اللجنة تجـارب الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات).
كما تطرقت اللجنة إلى التعاون الدولي بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وناقشت نتائج وتوصيات ملتقى التعليم والتدريب الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19، إضافة إلى موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال عام 2022.
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، و تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزراء التربية التعليم ووزراء العمل في دول المجلس.
، مسؤولو التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ27 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولو التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ27 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.