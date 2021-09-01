- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أكد ريمون غجر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، اليوم (الأربعاء) أنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، وأن مليشيا حزب الله تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.
وأعلن أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي، أن شحنة من النفط الإيراني في الطريق إلى لبنان؛ للإسهام في تخفيف العجز الحاد في الإمدادات، ثم أعلن في وقت لاحق عن شحنتين أخريين.
ويؤكد معارضو "حزب الله" أن قرار المليشيا باستيراد النفط الإيراني يقوض سلطة الدولة أكثر، ويضع لبنان تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 03:05 PM
قرار المليشيا يعرض البلاد للعقوبات الأمريكية"حزب الله تخطى الدولة".. وزير الطاقة اللبناني: لم أتلقّ طلباً لاستيراد الوقود الإيراني
أكد ريمون غجر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، اليوم (الأربعاء) أنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، وأن مليشيا حزب الله تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.
وأعلن أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي، أن شحنة من النفط الإيراني في الطريق إلى لبنان؛ للإسهام في تخفيف العجز الحاد في الإمدادات، ثم أعلن في وقت لاحق عن شحنتين أخريين.
ويؤكد معارضو "حزب الله" أن قرار المليشيا باستيراد النفط الإيراني يقوض سلطة الدولة أكثر، ويضع لبنان تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
، "حزب الله تخطى الدولة".. وزير الطاقة اللبناني: لم أتلقّ طلباً لاستيراد الوقود الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله تخطى الدولة".. وزير الطاقة اللبناني: لم أتلقّ طلباً لاستيراد الوقود الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.