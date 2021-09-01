التعليم عن بعد.. مميزات المدرسة الافتراضية في منظومة التعليم الموحد

الرياض - محمد عبدالله - تعد منظومة التعليم الموحد أحد أنظمة التعليم عن بعد المتكامل، فيمكن الطلاب والطالبات الدخول إلى رابط منظومة التعليم للحصول على المحتوى العلمي سواء كانوا مقيمين أو من أبناء المملكة.

ودشنت وزارة التعليم عددًا من الأداوات والمنصات والتطبيقات الخاصة بالتعليم عن بعد من بينها منصة مدرستي وقنوات عين.

وأتاحت موقع خاص للتعليم عن بعد ضمن منظومة التعليم الموحد بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول إلى رابط منظومة التعليم الموحد من خلال الضغط على الرابد التالي (من هنا).

ووجهت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية، بالاستفادة مـن المعلمين والمعلمـات لديهم ممن لم تسمح لهم ظـروفهم بالعودة للمملكة عـن طريق تقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسـية عن بعد عـبـر تلك المنصات الإلكترونية.

مزايا المدرسة الافتراضية في التعليم عن بعد

وبينّت وزارة التعليم مميزات المدرسة الافتراضية في منظومة التعليم عن بعد، وتتمثل هذه المزايا في التالي:

- تقوم بتقديم محتوى تعليم مميز بالإضافة إلى الأنشطة المسلية.

- تسهل التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر.

- تقوم بمحاكاة نظام التعليم الافتراضي والتفاعل اليومي بين المعلمين والطلاب خلال الحصص الدراسية، ويقوم الطلاب بحضور الدرس مباشرة كما يقدم المعلمون الشروحات بشكل متزامن طبقًا لجدول محدد.

- تحتوي المنصة التعليمية الافتراضية على أنشطة تعليمية مسلية وشروحات وتقييمات وإختبارات إثرائية.

- يستطيع الطالب الولوج إلى منظومة التعليم الموحد فقط عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالمنظومة على الهاتف المحمول، أو على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

- يمكن للطالب أيضًا متابعة الشروحات والدروس التي يقدمها المدرسون بشكل غير متزامن على القنوات التلفزيونية التابعة للمنظومة والتي قامت بإطلاقها وزارة التعليم.

- تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، وحضور الطلاب للدروس المباشرة بشكل متزامن.

- التأكد من شرح المعلمين لجميع المقررات دون تأخير في أي من المواعيد المحددة.

- يندرج أسفل منظومة الموحدة العديد من البوابات منها بوابة عين الإلكترونية؟

أداوات منظومة التعليم الإلكتروني

ومنظومة التعليم الموحد هي عبارة عن منصة افتراضية خاصة بالتعليم عن بعد، وتلتزم بأحدث المعايير العالمية المحددة للتعليم عن بعد.

وتعتبر قنوات عين الخاصة بالتعليم الافتراضي أحد أضلع منظومة التعليم عن بعد، ويعتبر الهدف الأساسي هو إتاحة كافة الموارد، والمواد التعليمية الذي يحتاجها الطالب من مناهج ومقررات واختبارات، بالإضافة إلى تقديم المحتوى بأشكال مختلفة.

وبالإضافة لقنوات عين، تمثل منصة مدرستي أحد أهم ركائز أذرع التعليم الإلكتلروني ضمن منظومة التعليم الموحد.

يستطيع الأشخاص المستفيدين من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي سواء كان طالبًا، أو ولي أمر أو معلم، أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنظومة التعليمية الافتراضية “مدرستي”، عن طريق الرابط التالي المخصص للمنظومة، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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