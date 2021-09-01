«الزكاة والجمارك» تكشف عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية خلال سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، خلال شهر سبتمبر 2021.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقع «تويتر» أن يوم 10 سبتمبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر أغسطس المنصرم.

وأضاف أن يوم 15 سبتمبر، آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن يوم 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر أغسطس.

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