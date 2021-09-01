الصحة تحذر من مخاطر ومضاعفات حساسية القمح

الرياض - محمد عبدالله - نبهت وزارة الصحة من المخاطر والمضاعفات الصحية الشديدة الناجمة عن حساسية القمح لمن يعانون من الحساسية ضد الجلوتين.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أن حساسية القمح عبارة عن مرض مناعي يستدعي عدم تناول الجلوتين في الطعام؛ لأنه يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، والغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير

حساسية القمح.. الأعراض وعوامل الخطورة

وبيّنت وزارة الصحة الأعراض التي قد تظهر على من يعاني من حساسية الغلوتين بالأطعمة التي يدخل فيها القمح والشعير وتتمثل هذه الأعراض والمؤشرات فيما يلي:

- الإسهال

- الرائحة الكريهة

- انتفاخ البطن

- الشعور بالتعب

- صداع

- اعتلال الأعصاب المحيطية

- الاكتئاب والقلق.

وأوضحت الوزارة كذلك عوامل الخطورة التي من الممكن أن تساهم في الإصابة بالتحسس من المواد التي تحتوي على الغلوتين، وتتمثل في التالي:

- التاريخ العائلي إذا كان أحد أفرادها مصابًا باضطرابات الجهاز الهضمي أو التهاب الجلد.

- النوع الأول من السكري.

- متلازمة داون ومتلازمة تيرنر.

- أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.

- التهاب القولون المجهري.

- مرض أديسون.

- التهاب المفاصل الروماتودية.

الوقاية من حساسية القمح ومضاعفاته

ووجهت وزارة الصحة 3 نصائح للأشخاص الذين يعانون من حساسية تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين وتتمثل هذه الإرشادات في التوجيهات الثلاثة التالية:

- تناول الأطعمة الغذائية الخالية من الجلوتين.

- تناول الفاكهة والخضراوات لمنع الإمساك.

- الذهاب لخبراء التغذية لتحديد الطعام المناسب

وحذرت وزارة الصحة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنتج عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتين لمن يعناون من حساسية القمح، وتتمثل هذه المخاطر في التالي:

- سوء التغذية.

- فقدان الكالسيوم وكثافة العظام.

- العقم والإجهاض.

- عدم تحمل اللاكتوز.

- السرطان.

- أمراض في الجهاز العصبي.

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