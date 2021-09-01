هل تغيير البيانات في «أبشر» يلغي التصاريح السابقة؟ تطبيق «توكلنا» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا» أن تغيير البيانات في منصة «أبشر» لا يلغي التصاريح السابقة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «البرنامج ما حدث الهوية الوطنية مع العلم بأنه تم استلامها قبل يومين تقريبًا ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة».

وأضاف: «لتقديم الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والموثوقية نحن معًا ضد التطبيقات الوهمية، وللتأكد من تطبيق توكلنا الرسمي يمكنكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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