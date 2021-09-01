هيئة الصحة العامة: 8 أعراض نفسية وجسدية لـ«الاحتراق الوظيفي»

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 8 أعراض لـ«الاحتراق الوظيفي» منقسمة إلى جسدية وأخرى عاطفية ونفسية.

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر» إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، يعاني فيه الإنسان من الإرهاق الجسدي أو العاطفي، وينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وأشارت هيئة الصحة العامة إلى أن الأعراض الجسدية للحالة تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق معظم الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر أو آلام العضلات، وتغير في الشهية أو العادات.

وأضافت أن الأعراض النفسية المصاحبة للاحتراق الوظيفي تتمثل في الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وعدم الرضا وعدم الشعور بالإنجاز، والنظرة المتشائمة والسلبية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس.

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