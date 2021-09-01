أمانة تبوك تفتح الباب لإبداء الرغبات في التقديم على مشروع تطوير «حديقة الورود»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة تبوك فتح الباب أمام المستثمرين لإبداء الرغبات في التقديم على مشروع تطوير حديقة الورود، كأحد مشاريع الأمانة المميزة، التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص.

وبدأت منطقة تبوك في إجراءات طرح المرحلة الأولى من مشروع «حديقة الورود» في مدينة تبوك، وذلك لتحقيق أهداف القطاع البلدي على ضوء رؤية السعودية 2030.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع «تويتر»، إن مدة التعاقد تصل إلى 25 عامًا، حيث يقع المشروع في المدينة المركزية على مساحة 30319.59 متر مربع، مشيرًا إلى مدة مرحلة إبداء الرغبات من 1 سبتمبر حتى 30 من الشهر نفسه.

وللاطلاع على معلومات المشروع، اضغط هنا.

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