للموظفات بالحكومة.. 12 شرطًا للتقديم على تمويل الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية 12 شرطًا لحصول النساء الموظفات بالقطاع الحكومي على تمويل الأسرة كأحد المنتجات التمويلية التي يقدمها.

وأشار البنك إلى أن تمويل الأسرة هو منتج تمويلي يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط حصول النساء على تمويل الأسرة

وأوضج بنك التنمية عبر موقعه الإلكتروني أن هناك شروطًا للحصول على منتج تمويل الأسرة خاصة بالنساء الموظفات الحكوميات تختلف عن الشروط اللازمة للنساء الموظفات بالشركات الحكومية وكذلك عن الموظفات بالقطاع الخاص.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن للموظفات بالقطاع الحكومي الحصول على منتج تمويل الأسرة في حال استيفائهن الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وتتمثل هذه المتطلبات في الشروط التالية:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالين.

- أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظفة المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

- أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

- صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

- أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

- أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

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