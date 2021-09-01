فيديو مسيء ينتشر في السعودية... والشرطة تتدخل

نشرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مقطعا مصورا يفيد بالقبض على أحد الأشخاص، لكنها كانت حريصة أن يكون المقطع مموها ولا يظهر ملامح الشخص الظاهر فيه.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية أن المقطع يعود لمواطن سعودي في العقد الخامس من عمره، وأنه في المقطع، المتداول، يسيء لعدد من الجهات الحكومية في المملكة ويشهر بها.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية تداولوا المقطع الذي يظهر فيه شخص ويوجه إساءات لجهات حكومية في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

​ونشرت الشرطة السعودية مقطعا بصورة المتهم "مموها" على صفحتها الرسمية بموقع "سناب شات"، وتداوله البعض على "تويتر"، وقالت الشرطة في بيان إن "شرطة منطقة جازان تمكنت من القبض على الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول".

​وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي في بيان: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن