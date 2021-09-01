الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية بداية من اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء، سريان قرار هيئة الطيران المدني المتضمن إمكانية استخدام الناقلات الجوية الوطنية، للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

التحصين بجرعتين:

ويشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح التي تتضمن الفئة العمرية أقل من 12 عاماً، أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة.

ارتداء الكمامة:

وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، أعلنت حين عودة الطيران بعد توقفها نظير تفشي فيروس كورونا، عن تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، عبر منع الجلوس في المقعد الأوسط كإجراء احترازي.



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