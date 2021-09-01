السفير الدوسري يستعرض العلاقات الثنائية مع مسؤول أمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، بنائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينسيون كايل أوفوت.

علاقات ثنائية:

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع تويتر، أن الدوسري استعرض مع أوفوت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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