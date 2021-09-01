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شكرا لقرائتكم السفير الدوسري يستعرض العلاقات الثنائية مع مسؤول أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
السفير الدوسري يستعرض العلاقات الثنائية مع مسؤول أمريكي
ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، بنائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينسيون كايل أوفوت.
علاقات ثنائية:
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع تويتر، أن الدوسري استعرض مع أوفوت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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