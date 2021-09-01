الشؤون البلدية تمدد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق “رأيك يفرق” إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

منصة بلدي:

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة “بلدي” من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: هنا، مبينة أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق “رأيك يفرق” الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

تحديث البيانات:

وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: هنا، مهيبة جميع المنشآت التجارية إلى سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرض للمخالفات.

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