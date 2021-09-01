روتانا تحتضن الموهبة السعودية هدى الفهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

استمراراً في دعم واحتواء المواهب الغنائية الشابة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات هرم شركات الإنتاج‏ الفني في العالم العربي، وقع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات اليوم مع الموهبة الغنائية الشابة السعودية هدى الفهد في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، وينص العقد على إنتاج‏ وإدارة أعمال.

أصوات جديدة:

وأشار سالم الهندي إلى هذا العقد بقوله: “تحرص شركة روتانا دائماً إلى تقديم الأصوات الغنائية الجديدة لا سيما الأصوات السعودية دعماً للأصوات الوطنية ورعايتها، متابعاً: “الموهبة السعودية هدى الفهد فنانة تملك خامة صوتية جميلة، وقد تم توقيع عقد انضمامها لقائمة كوكبة نجوم روتانا لمدة خمس سنوات شاملة إدارة أعمال”.

عمل وطني:

وكأول تعاون للفنانة الجديدة هدى الفهد مع شركتها روتانا سيكون طرح عمل وطني سعودي ومصور بطريقة الفيديو كليب يتزامن طرحه مع اليوم الوطني السعودي، ومن ثم يتم التجهيز لباكورة أعمالها الأخرى الجديدة لاحقاً.

ويأتي عقد انضمام الموهبة السعودية هدى الفهد لروتانا تماشياً مع إطار توجهات الهيئة العامة للترفيه الشريك الرئيسي في صناعة جيل جديد قادم لإثراء ثقافة الأغنية السعودية.



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