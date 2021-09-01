، تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع ،

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق "رأيك يفرق" إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.
وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية، ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة "بلدي" من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uj0Cns.
وذكرت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب، أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق "رأيك يفرق" الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.
وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: https://bit.ly/3mmj0dV، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرُّض للمخالفات.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 12:42 PM
"الشؤون البلدية" تؤكّد على أصحابها ضرورة تحديث بيانات رخصة البلديةتمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق "رأيك يفرق" إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.
وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية، ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة "بلدي" من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uj0Cns.
وذكرت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب، أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق "رأيك يفرق" الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.
وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: https://bit.ly/3mmj0dV، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرُّض للمخالفات.
، تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع ،
المصدر : الخليج 365
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