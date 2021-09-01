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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة الحرص على قراءة البيانات الموضحة على عبوة المبيد قبل استخدامه.
وقالت "الهيئة": عند الشراء، يجب اختيار العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، واختيار المبيد المناسب للآفة التي ترغب في مكافحتها، وشراء ما يلبي الحاجة فقط، والتأكّد من تاريخ صلاحية المبيد، والتأكّد من أنه مسجّل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأضافت: قبل الاستخدام، يجب قراءة البيانات الملصقة على العبوة واتباع تعليمات الاستخدام، وإبعاد المبيد عن متناول الأطفال، واستخدام الكمامة للأنف والفم، وتجنب الاستخدام في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، واستخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع التسرُّب إلى اليدين.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 12:37 PM
أوصت عند الشراء بالتأكّد من أنه مسجّل لديها وملاحظة تاريخ الصلاحية"الغذاء والدواء": يجب قراءة البيانات على عبوة المبيد قبل الاستخدام
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة الحرص على قراءة البيانات الموضحة على عبوة المبيد قبل استخدامه.
وقالت "الهيئة": عند الشراء، يجب اختيار العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، واختيار المبيد المناسب للآفة التي ترغب في مكافحتها، وشراء ما يلبي الحاجة فقط، والتأكّد من تاريخ صلاحية المبيد، والتأكّد من أنه مسجّل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأضافت: قبل الاستخدام، يجب قراءة البيانات الملصقة على العبوة واتباع تعليمات الاستخدام، وإبعاد المبيد عن متناول الأطفال، واستخدام الكمامة للأنف والفم، وتجنب الاستخدام في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، واستخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع التسرُّب إلى اليدين.
، "الغذاء والدواء": يجب قراءة البيانات على عبوة المبيد قبل الاستخدام ،
المصدر : الخليج 365
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