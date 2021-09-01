- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".
وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.
ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.
كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.
يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.
6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة"خالد خليل الخليج 365 2021-09-01
ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".
وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.
ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.
كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.
يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
12:14 PM
يقام في برلين بحضور 80 دولة
ينطلق اليوم الأربعاء 24 محرم 1443 المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي في برلين، وتشارك فيه 6 جهات سعودية هي: (وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم)، وعنوان المشاركة "استثمر في السعودية".
وتعرض الجهات المختلفة الفرص الثمينة للمستثمرين والمهتمين، ويمكن الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة واستعراض المشاريع السياحية والتعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين والشركات.
ويحضر مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر، جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.
كما سيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، ووصولًا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وفي اليوم الثالث تشارك وزارة السياحة، جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.
يقام المنتدى العالمي بمشاركة 80 دولة ويستضيف 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والفندقة.
، 6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6 جهات سعودية تشارك في لقاء عالمي للاستثمار.. بفرص سياحية "غير مسبوقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.