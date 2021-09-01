، "عقار إنفست" تطرح أول منصة سعودية للتملك التشاركي للعقار ابتداء من 10 آلاف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - فكرة مبتكرة تفتح باباً كبيراً للمستثمرين والعاملين في سوق العقارات

منذ انطلاق رؤية 2030 لسمو ولي العهد المجدد محمد بن سلمان، وبلادنا تشهد تطــــوراً سريعاً متنامياً في كافة مناشط الحياة.. ويأتي النشاط العقاري في مقدمتها ضمن المنظـــــومة الاقتصادية المتكاملة، من هـــنا جـــاءت فكرة إطلاق أول منـــصة سعودية للتملك التشاركي للعقار؛ تبدأ من عشرة آلاف ريال.. صاحبة هذه الفكـــــرة الرائدة شركة "عقار إنفست" عضو منظمة العقار الأمريكية (Realtors) وذلك بهدف إيجاد حلول مبتكرة للسوق العقاري والتي تتيح فرصة كبيرة لكل من يرغب في تملك عقار وليس لديه القدرة المالية، بحيث يستطيع أي مواطن تملّك جزءٍ من عقار وتحقيق دخل منه ابتداء من 10,000 ريال.

هذه الفكرة المبتكرة تفتح باباً كبيراً للمستثمرين والعاملين في سوق العقارات، بحيث يستطيـــع المستثمر دخول هذا السوق عن طريق تملّك أجزاء من العقار دون الحاجة إلى الحصول علـــى تمويل عقاري من البنوك.. فضلاً عن امتلاكه فرصة البيع أو التأجير معا.

وكذلك توفر "عقار إنفست" للمستثمر فرصة الخـــــروج من هذا الاستثمار في أي وقت دون قيد أو شرط مع الحفظ الكامل لحقوقه كمستثمر ومالك للعقار، فقد أخــــذت "إنفست للعقار" على عاتقها مهمة توفير فرصة فريدة من نوعها لكـــل مَن يرغب في تنمية دخلـــه من الاستثــمار العقاري دون أن تكون لديه الملاءة المالية فقط بعشرة آلاف ريال سيستطيع أن يستثمر في هذا المجال المهم الذي يشهد تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة.

وهنا نقدم لكم بعض مزايا إطلاق منصة التملك التشاركي للعقار الأولى في المملكة العربية السعودية تتيح هــــذه المنصة لمَن يرغب حرية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عالم العقارات وكافة المعلومات المتعلقة به؛ كالأسعار، المردود الاستثماري الحالي، والمتوقع، الحصة المتوافرة من العـــقار، مدى إقبال المستثمرين الآخرين، وكافة المعلومات عن العقار بما فيها المعلـــــومات التاريخية.

كما توفر منصة "عقار إنفست" الحرية للمستثمرين للدخول و الخروج من الاستثمار في أي وقت دون قيد أو شرط، كذلك تمنــــح للمستثمر فرصة امتلاك عقــــارات مختلفة بدلاً من تجميد أمواله في عقار واحد، هذا التنوع يحميه من مخاطر تفاوت دخل العقار وانخفاض قيمة الاستثمار.

توفيـــــر الفرص الاستثمارية، فبفضل شبكتها المتميزة من الخبراء العقاريين في تقييم وتخمين العقارات تقوم "عقارات إنفست" بإيجاد مصادر العقارات ومراجعتها للعثور علي أفضل المعروض في السوق والتفاوض للحصول على أفضل سعر ممكـــــن حتى يحصل المستثمر على أفضل قيمة وعوائد توزيعات الأرباح المتوقعة.

كما تقوم "عقار إنفست" بتقييم دوري للعقارات المطروحة على المنصة الإلكترونية من خلال مقيّمين معتمدين، بحيث يتم تقييم العقارات السكنية كل 6 أشهر والعقارات التجارية كل سنة، وذلك لضمــــــان تقــــديم معلومات محدّثة وحقيقية حول القيمة السوقية الحالية للعقار، وذلك بفضل الدعم الذي يقدمه فريق الممتلكات لدى "عقار إنفست" الذي يضمن تقديم رأي عادل غير متحيز حول قيمة العقار الحقيقية.

تخليص المستثمر من عبء البحث والتقييم وشراء العقارات، حيث تتولى "عقار إنفست" مسؤولية التدقيق الكامل على العقار الذي يتضمن زيارة العقار والتأكد من خلوه من العيوب ومراجعة كافة جوانب الصفقة لضمان تقديم استثمار لا تشوبه شائبة للمستثمرين.

تخليص المستثمر من أعباء إدارة وصيانة العقارات و إدارة عقود التأجير، إذ تتبنى "عقار إنفست" مسؤولية الإدارة النشطة للعقار، والتي تتضمن إدارة شؤون المستأجرين بشكل جيد، وإدارة المصروفات بفعالية والمحافظة على عائد عقاري مناسب مما يضمن تحقيق مصلحة المستثمرين بالشكل الأمثل.

و أخيراً.. بفضل "عقار إنفست" أصبح الاستثمار في العقارات متاحاً للجميع وليس حكراً على كبار المستثمرين من أصحاب الملايين ولا حكراً على الشركات الكبرى، حيث تبدأ قيمة الاستثمار بمبلغ 10,000 ريال سعودي؛ ما يوفر الفرصة لتنمية هذه الأموال بشكل آمن ومستقر.

كما يسرنا دعوة كافة المهتمين بالاستثمار العقاري إلى التواصل مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات على رقم الهاتف 966555033976 بين الساعة 9 صباحاً و5 مساءً بالتوقيت المحلي من الأحد إلى الخميس، أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].