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هيئة المساحة تسجل المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الآيزو

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الدمام - شريف احمد - قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بتسجيل المرجع المكاني الوطني للمملكة (SANSRS) في السجل الخاص بالمراجع الجيوديسية (ISO Geodetic Registry) التابع للجنة الفنية للمعلومات الجغرافية الجيوماتكس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO/TC211) والمختصة بتسجيل إطارات المراجع الجيوديسية المعتمدة في كل دولة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقق أهدافها في اعتماد وتطوير البيئة التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، وكذلك التعريف بالمرجع على النطاقين الدولي بغرض النشر والاعتماد في المنصات الدولية، وكذلك على المستوى المحلي لضمان سهولة وصول المستخدمين إليه، ولدعم حوكمة البيانات الجيومكانية بالمملكة وتكامل الأعمال والاستثمارات المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله - وافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية في المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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