فن بوكس ينفرد بإحضار نجوم الغناء افتراضيًا في جميع المناسبات 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحتفل اليوم الأربعاء تطبيق فن بوكس، المنصة الترفيهية الأولى في العالم العربي، بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من هذه المنصة المتميزة بخدماتها ومحتواها، وبشكل جديد كلياً ومختلف تمامًا، عن كل ما هو موجود وحاضر في عالم المنصات والتطبيقات الراهنة.

ويمكن تحميل فن بوكس ليتيح المشاهدة والتفاعل المباشر من أي مكان ومن خلال أي جهاز، مع النجوم والمشاهير المفضلين وغير ذلك حسب الطلب، إضافة إلى حضورك الافتراضي عن بُعد في حفلات النجوم ومناسباتهم العامة والخاصة المباشرة حسب الطالب، وكذلك دعوتهم افتراضيًا كي يكونوا ليشاطروا المستفيدين جميع الاحتفالات والأفراح.

وبعد أشهر عدة من وضع الأفكار والاجتماعات، ودراسة المتغيرات والمستجدات، والبحث عن ما هو متميز وجديد وممتع ومختلف للجمهور، والمتابعين، والنخبة، الباحثين جميعًا عن محتوى فني وترفيهي مميز وحصري ومشوق وسلس، يأتي تطبيق ” فن بوكس” بحلته الجديدة وخدماته التي تتجدد دوريًا، وخبرة طاقمه الفردية، وعلاقاته الوطيدة مع المشاهير، ليكون جسر التواصل والتفاعل الدائم والحي والمباشر مع نجومكم المفضلين، مرتكزاً في ذلك على طاقم احترافي من ذوي الخبرة والاختصاص في صناعة المحتوى الفني والترفيهي وإدارته وتسويقه بمختلف مجالاته وجوانبه وخدماته التالية:

حفلات خاصة عن بُعد:

الآن يمكنك استضافة نجمك المفضل لإحياء الحفل الخاص بك أو بشركتك بحضور كافة المدعوين أو الموظفين في مشاهدة استثنائية حصرية عن بعد أعدت خصيصاً لمناسبتك وذلك من خلال تطبيق فن بوكس.

حفلات غنائية مباشرة:

فن بوكس يوفر لك بطاقة حضور لكبرى الحفلات الغنائية بالعالم العربي عن بعد لنخبة من النجوم من أي مكان تتواجد به ومن خلال خدمة استثنائية يوفرها التطبيق لمستخدميه تجعلك بقلب الحدث.

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إهداءات النجوم:

تطبيق فن بوكس يتيح لك خدمة التواصل مع النجوم ويتلقى طلباتك على مدار الساعة لإرسال التهاني والرسائل المصورة التي تحمل اسمك و اسم من تحب لكل مناسبتك مباشرة من نجومك المفضلين خصيصا لك.

فن News:

فن نيوز هو وجهتك الرئيسية نحو كل ما يهمك من أخبار النجوم ومشاهير الفن المفضلين لديك في الوطن العربي والعالم أجمع من خلال جولة مصورة نصحبك فيها عبر أبواب مختلفة ومتنوعة تشمل متابعة آخر إصداراتهم ومعايشة الكواليس الخاصة بهم عبر تغطية استثنائية وكذلك الاطلاع على أخبارهم الحصرية.

خدمة الفيديوهات والمقاطع المصورة عند الطلب (VOD):

يعد تطبيق فن بوكس الوجهة الترفيهية على مدار العام من خلال تقديم سلسلة حلقات استثنائية ترفيهية غنائية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية حسب الطلب مع ألمع النجوم حصرياً لمستخدمي فن بوكس.



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