فتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع حديقة الورود بمركزية تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إطلاق المرحلة الأولى (إبداء الرغبات) من مراحل مشروع “حديقة الورود” بمدينة تبوك والذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن المشروع، يهدف إلى رفع جودة الحياة في منطقة تبوك، وإبراز مكانة المنطقة على الخارطة السياحية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن المشروع الذي يحمل اسم “حديقة الورود”، يُمثل باكورة المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والتي ستنفذ من القطاع الخاص، كما يهدف المشروع إلى بناء وجهة سياحية متكاملة سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان مدينة تبوك وزوارها، وتسهم في وضع مدينة تبوك كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

مشروع نوعي:

من جانبه أشار أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، إلى أن طرح هذا المشروع النوعي، يُترجم توجهات سمو أمير منطقة تبوك وبمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأكد آل محفوظ أن مشروع “حديقة الورود” يُعد إضافة نوعية وسياحية للمنطقة، كما أنه يُمثل منصة جذب للزوار ورفع حصة المنطقة في السوق السياحية، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة.

وذكر آل محفوظ أن المشروع سيتم طرحه على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبينًا أنه سيساهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة.

ودعا سعادة أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني لأمانة منطقة تبوك من خلال الرابط: هنا.

مدة تعاقد المشروع:

وتبلغ مدة التعاقد لمشروع حديقة الورود والذي يقع ضمن الحديقة المركزية بمدينة تبوك 25 سنة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 30 ألف متر مربع، وتأتي مرحلة إبداء الرغبات خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2021م.

ويهدف مشروع حديقة الورود إلى تعزيز هوية الورود في منطقة تبوك، وتوفير فرص استثمارية وتسويقية جديدة لقطاع الورود، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة.

ومن التزامات المستثمر تقديم مقترحات وأفكار تصميمية للمشروع، إنشاء وتطوير المشروع، وفق التصاميم المعتمدة، تشغيل وصيانة المشروع طيلة مدة التعاقد وفقا لبنود العقد، فيما تتضمن حقوق ومزايا المستثمر الاستفادة من المردود المالي للعناصر الاستثمارية والتي تشمل أراضي استثمارية بمساحات لا تزيد عن 25% من مساحة الحديقة، والاستفادة من العناصر الاستثمارية الواقعة على الطرق المحيطة بالمشروع مثل (مواقف السيارات، الأكشاك، اللوحات الإعلانية.. وغيرها).

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