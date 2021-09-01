الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

جامعة المجمعة: سحب جداول الطلبة غير المحصنين وتحويلهم إلى معتذر عن الدراسة

متابعات الخليج 365 - المجمعة

أعلنت جامعة المجمعة عن آلية العودة الحضورية للطلبة، وذلك إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الجامعة في بيان لها عبر تويتر، أنها تثمن حرص طلبتها ومنسوبيها على سلامتهم وسلامة زملائهم وأسرهم ومجتمعهم، وتحقيقًا لعودة الدراسة حضورياً وبشكل آمن؛ مشددةً على كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بضرورة استكمال جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19).

العودة حضوريًا بشروط:

وقالت جامعة المجمعة إن العودة ستكون حضورية للدراسة وفق الترتيبات التالية:

أولًا: يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد19-) لاستئناف الدراسة والدخول لمرافق الجامعة.

ثانيًا: لن يتمكن الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي اللقاح من الحضور للجامعة وسيتم سحب جداول الطلبة غير المحصنين بجرعتين يوم الأحد الموافق 12 / 1443/2هـ، وسيتم تعديل وضع الطالب إلى معتذر عن الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي 1443هـ.

ثالثًا: إذا كان الطالب معفياً من تلقي اللقاحات فعليه التواصل مع وزارة الصحة من خلال خدمة الاستثناء من تلقي لقاحات (كورونا).

رابعًا: سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغياب والحرمان على الطلبة الذين استكملوا جرعتي اللقاح مع بدء الفصل الدراسي.

خامسًا: تسري هذه الترتيبات على جميع الدرجات العلمية (الدراسات العليا، البكالوريوس، الدبلوم).

سادسًا: ستكون جميع الاختبارات حضورية: (الفصلية، والنهائية والعملية) ويتم احتساب المعدل الدراسي وتقييم المقررات الدراسية وفق لائحة الدراسة والاختبارات لجامعة المجمعة.

سابعًا: يجب على الجميع متابعة وتطبيق ما يصدر من جهة الاختصاص بالجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية.



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