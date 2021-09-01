أحمد الحصيني رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية بشركة تكنولوجيات الصحراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء “Desert Technologies ” الرائدة في مجال حلول الطاقة الشمسية المتجددة عن صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أحمد بن صالح الحصيني رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2021م.

سجل مهني متميز:

يمتلك أحمد الحصيني سجلاً مهنياً متميزاً سيشكل مصدر دعم كبير للشركة، في ظل توجهات المملكة ورؤيتها الطموحة من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة تماشيا لرؤية 2030م.

وأكدت المجموعة في بيانها أن هذا التعيين الجديد جزءاً من استراتيجية المجموعة الجديدة الهادفة إلى التركيز على تنوع الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة على الساحتين المحلية والإقليمية، بما يتفق مع أهداف الشركة ورؤيتها.

شغف بالسوق:

وعبَّر سلطان خالد التركي رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيات الصحراء: عن سعادته باختيار مجلس إدارة الشركة أحمد الحصيني في منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، لافتاً إلى أن تعيين أحمد الحصيني في هذا المنصب انعكاساً لشغفه بأسواق وحلول الطاقة المتجددة وقدرته على قيادة فريق الشركة نحو آفاق إستراتيجية جديدة، تمكن الشركة محليا وإقليميا من تحقيق نتائج ملموسة للمساهمين فيها على المدى المتوسط والطويل وتحقيق العوائد الاستثمارية المأمولة مضيفاً:أن المجموعة جعلت من الاستثمار في الموارد البشرية والعمل على الاستفادة من القيادات الشابة أولوية ثابتة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال أحمد بن صالح الحصيني: أشعر بالسعادة لاختياري من قبل مجلس إدارة المجموعة لتولي هذا الدور الحيوي داخل المجموعة مدركاً حجم التحدي وراجياً من الله عز وجل التوفيق السداد في تقديم القيمة المرجوة لمستقبل الشركة لتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية.

وأضاف: لقد أنعم الله علينا في المملكة بوفرة من بدائل الطاقة المتجددة حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرًا مجديًا اقتصاديًا بشده ، الأمر الذي أولته قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والدور الحيوي لمقام وزارة الطاقة، والذي بدوره يشكل بوصلة للقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة، ونحن نتطلّع إلى أن تقوم المجموعة بدور رائد في أسواق الطاقة على المستوى الوطني والإقليمي وأن نقدّم نموذجاً يحتذى به في هذا القطاع.

خبرة عملية:

وبحسب البيان الصادر عن المجموعة: يمتلك الحصيني الحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الأمير سلطان، ودبلوم من كلية إدارة الأعمال IMD”” في سويسرا، خبرة عملية في العديد من المناصب حيث انضم الحصيني إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام ٢٠١٧م كأحد أعضاء فريق إدارة حوكمة الشركات التابعة للصندوق، وشغل مؤخرًا (حتى أغسطس 2021) منصب مدير محفظة في صندوق الاستثمارات العامة، وخاض الحصيني خلال مسيرته العملية العديد من التجارب من خلال العمل بمكتب استشارات وطني والعمل في شركة ارنست ويونغ EY، طور خلالها خبرات إدارية واسعة خصوصاً في المجالين المالي والإداري، وعمل في عدد من الشركات كأمين لمجلس الإدارة، كما يتمتع بخبرة في عمليات الاستعداد للطرح العام الأولي في سوق المال للشركات المدرجة في المملكة.

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