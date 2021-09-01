إيجار يسجل 3 ملايين وحدة عقارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج “إيجار” عن زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج لأكثر من 20 ألف وسيط.

تطور كبير:

وذكر “إيجار” في بيان له، أن الشبكة تشهد تطوراً من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير 2021 حتى شهر أغسطس 2021 الذي سجل معدل يومي 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، بحسب العربية.

حفظ الحقوق:

وأضاف أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.

وأكد البرنامج على استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين، مما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.

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