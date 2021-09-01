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أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تمّ طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمّت المجموعة أربعة طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 11:59 AM
4 طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة الثقافة"سبل" تُطلق المجموعة الثالثة لطوابع عام الخط العربي
أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تمّ طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمّت المجموعة أربعة طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.
، "سبل" تُطلق المجموعة الثالثة لطوابع عام الخط العربي ،
المصدر : الخليج 365
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