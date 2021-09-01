محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 11:55 AM مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة. الكلمات المفتاحية

، حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه