محمد بن مسعود - الدمام - تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن قوات التحالف الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية. يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف في وقت سابق، صباح اليوم، اعتراض وتدمير "مسيّرتين مفخختين" في الأجواء اليمنية. وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 10:47 AM تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين قوات التحالف الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" ثالثة بالأجواء اليمنية قوات التحالف الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" ثالثة بالأجواء اليمنية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن قوات التحالف الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية. يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف في وقت سابق، صباح اليوم، اعتراض وتدمير "مسيّرتين مفخختين" في الأجواء اليمنية. وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين. الكلمات المفتاحية ، قوات التحالف الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" ثالثة بالأجواء اليمنية ،

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