، اعتباراً من اليوم.. بدء قرار سفر المحصنين على رحلات "السعودية" الداخلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح.. الأقل من 12 سنة

بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية الذي كانت قد أعلنته الخطوط السعودية.

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت عبر حسابها على تويتر، في وقت سابق من الشهر الماضي: نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 إلا لمَن أكمل جرعتيْن من لقاح كورونا.

وأضافت: تُستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على "السعودية" لاتخاذ اللازم.