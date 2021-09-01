شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التعليم" تعتمد إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت وزارة التعليم إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفقا للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن الصفين الأول والثاني الابتدائي تقيم المواد فيهما شفهيا طوال العام الدراسي، بينما يكون تقييم الطلاب في الصف الثالث شفهيا في القرآن الكريم (الحفظ والتلاوة)، والصف الرابع يكون التقييم شفهيا في مادة القرآن الكريم، وفي التجويد يكون شفهيا وعمليا وتحريرا.

وأشارت إلى أن في الصفين الخامس والسادس يكون التقييم في مادة القرآن الكريم شفهيا وتحريرا، وفي التجويد شفهيا وعلميا وتحريرا، وفي مواد التوحيد والفقه والحديث والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم تحريرا.