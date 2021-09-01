شكرا لمتابعة خبر عن السديس: حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال الأمن البواسل في التصدي لحرب المخدرات.

وقال السديس إن جهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفه، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات .

وأضاف أن مروجيها لايسعون إلا للخراب والدمار واستهداف شبابنا وتدمير حياتهم بهذه الآفة ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة وهدم الأسر الآمنة.

ودعى الرئيس الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات ويجنبهم هذا البلاء ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن، والجمارك، في محاربتهم لهذا البلاء.