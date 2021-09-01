شكرا لمتابعة خبر عن منع غير المطعمين بجرعتين من السفر على متن الرحلات الداخلية يدخل حيز التطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شرعت الخطوط السعودية ، اليوم الأربعاء، في تنفيذ التحديثات الجديدة بعدم السماح بالسفر على متن رحلاتها الداخلية إلا لمن أكمل جرعتين مـن لقاح كورونا

ويعد من بين الفئات المستثناة هي الفئات غير المُلزمة بأخذ اللقاح وهي الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، والحالات الصحية المُستثناة وفقاً لما تصـدره الجهات الصحية في المملكة.

وتبدأ الخطوط السعودية اليوم استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية، حيث كشفت في وقت سابق أن قرارها جاء بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني، لافتة إلى أن الزيادة في السعة المقعدية ستبلغ نسبة 52%.