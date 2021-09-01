شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُصدر 777 ألف وثيقة عمل حر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، حيث بلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجّل في المنصة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن أكثر من ٩ فئات حصلوا على وثيقة العمل الحر جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعدّدة، منها: التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية د. خالد اليحيى؛ ورئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة أ. عبدالله بلشرف؛ وعدد من مسؤولي الطرفين.

وأضاف المهندس الراجحي؛ خلال اللقاء، أن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل".