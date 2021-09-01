شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..محامي يؤكد إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة بمواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المحامي تركي آل حصوصة، على إمكانية تبليغ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الحسابات التي تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء.

وأوضح آل حصوصة، أن أي شيء يخالف الشريعة والسنة يعد جريمة، ومن بين تلك المخالفات الحسابات التي تتخصص في نشر مقاطع خادشة بشكل مستمر.

ووجه رسالة إلى أصحاب تلك الحسابات قائلا: "إذا تحسب الموضوع ما فيه أي مراقبة صدقني في يوم من الأيام ستتم مسائلتك قانونيا وكل شيء يتم المحاسبة عليه".

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