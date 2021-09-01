شكرا لمتابعة خبر عن ولادة مكة تنقد طفله من تثقب بالمعدة بعد تناولها كتلة من الشعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والاطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استخراج كتلة شعر ضخمة من معدة طفلة بعد أن مضغت خصل من الشعر والتراب أدى إلى ثقب معدتها وكان ذلك نتيجة معاناتها من فرط الحركة ومرض نفسي أخر أدى بها إلى تناول مواد غير غذائية حيث خضعت الطفلة البالغة من العمر ١١ عاماً لعملية جراحية بعد أن اشتكت من الام في المعدة وإستفراغ لمدة يوم.

وتمكن فريق جراحة الاطفال بقيادة الاستشاري د. محمد حمزة عقيل و الأخصائي د. عفراء الجهني من تشخيص الحالة بعد إجراء الفحوصات و الأشعة المستعجلة ليتم اكتشاف وجود ثقب في المعدة و تسريب ونقل المريضة لغرفة العمليات بصورة مستعجلة وبمساعدة فريق التخدير و تمريض العمليات استطاع فريق جراحة الأطفال من استئصال كتلة شعر ضخمة تملأ المعدة كاملة و تمتد للأمعاء الدقيقة و التي ادت للثقب.

من جانب أخر شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة د.هلال المالكي أفراد الطاقم الطبي وقسم جراحة الأطفال وقسم التمريض والاقسام المشاركة في مساعدة الطفلة مؤكداً مدى الامكانيات التي تتمتع بها ولادة مكة في التعامل بمثل هذه الحالات والتي تحظى بتوجيه ودعم من حكومتنا الرشيدة، التي تقف دائماً وراء كل منجز يتحقق.