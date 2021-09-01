شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان تختتم برنامج "مهارة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

اختتمت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان سلسلة البرنامج التدريبي ( مهارة ) المنفذ بالشراكة مع عدة معاهد تدريبية في المنطقة والمدعوم من أوقاف الماجد الخيرية. وتأتي هذه السلسة استكمالا للنهج الذي تتبعه الجمعية في تقديم خدماتها للأسر المنتجة لتنمية دخلها وتعزيز وجودها في سوق العمل المحلي من خلال التأهيل الحرفي والتوعية المالية و التمويل المسترد .

وانعقدت سلسلة الدورات التدربيبة على ثلاث مراحل وفي ثلاث محافظات، حيث شملت 7 دورات بواقع 200 ساعة تدريبية في خمس مجالات مختلفة هي:

( الخياطة والتطريز - تنسيق الورود وتغليف الهدايا - صناعة العطور - فن المكياج والتجميل - وصناعة الحلويات والمعجنات ) .

وأوضح أ. محمود الأقصم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بجازان، أن البرامج التدريبية في الجمعية تهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتؤهلها لسوق العمل لتكون عضواً فاعلاً في تنمية المجتمع، وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما تستهدفه الجمعية من خلال تكوين شراكات استراتيجية نوعية لتطوير البرامج التدريبية المتعددة،ومساهمتها في توفير بيئة معرفية في الجوانب المالية تتوافق مع حاجات سوق العمل للمرأة السعودية، وتكون محفزة من خلال إمكانات الجمعية المتمثلة في إدارة التمكين الإقتصادي ، والمركز الإستشاري الافتراضي للمشاريع متناهية الصغر (وسم).

وحقق البرنامج عدة نتائج ومخرجات ملموسة تمثلت في تدريب أكثر من 200 فتاة على مدى 40 يوم تدريبي , وتمويل 78 فتاة لبدء مشاريعهن الخاصة والعمل جار على استكمال تمويل المتخرجات من البرنامج .

وفي سياق متصل ثمنت الجمعية دور أوقاف الماجد الخيرية لما فيه المساندة لتحقيق الأهداف التنموية للأسر لنقلهم من رعوية إلى إنتاجية وتحقيقاً لرسالة الجمعية ومتطلبات التحول الوطني وفق رؤية المملكة2030 م .