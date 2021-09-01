شكرا لمتابعة خبر عن "بر جدة" توقِّع مذكرة تعاون مع فريق قطرة غيث التطوعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد القادر رضوان (صدى):

وقعت جمعية البر بجدة ممثلة بوحدة التطوع مذكرة تعاون مع فريق قطرة غيث التطوعي، تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما في الجوانب التطوعية والبرامج المجتمعية.

جاء توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الجمعية على أداء المسؤولية الاجتماعية ودعم المتطوعين وتحفيزهم للاضطلاع بأدوارهم في خدمة المجتمع، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة والمساهمة في إثراء الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد الدور التنموي للمسؤولية الاجتماعية التي تترك أثراً مستداماً.

وفي إطار حرص الطرفين على تبادل المنافع في منظومة العمل التكاملي، التقت إرادتهما على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل المتجانس المستند على: تنفيذ فريق قطرة غيث التطوعي لعدد من المبادرات المجتمعية المنتظمة والمشاركة في الفعاليات التي تقدمها وحدة التطوع بالجمعية، مع الاستفادة من المزايا والدعم اللوجستي والإعلامي الذي تقدمه الوحدة للفرق التطوعية، بما يدعم الأهداف المجتمعية التي يسعى كلا الطرفين الى تحقيقها.

وقال الأستاذ حسين بن شهران مدير وحدة التطوع بجمعية البر بجدة إن توقيع الجمعية لمثل هذه المذكرات يأتي في إطار حرصها على بلورة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، بما تتركه من أثر يساهم في تنمية المجتمع عبر تقديم حزمة من الخدمات لمختلف فئاته، لذا كان دعم المتطوعين وزيادة أعدادهم واستنهاض هممهم والاستفادة من عطاءاتهم المتنوعة من خلال الشراكات المختلفة جزءاً أصيلاً من أهداف الجمعية الاستراتيجية التي تترجم الحرص على تحقيق مستهدفات الرؤية التنموية 2030 والتي برز من بينها دعم العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين الى مليون متطوع.