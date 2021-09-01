شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة للعقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد الحقيل, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون الغرض الأساس للهيئة التسجيل العيني للعقار في المملكة إضافة لاختصاصاتها الحالية.

وأوضح معاليه أن تعديل تنظيم الهيئة يأتي تحقيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 507 وتاريخ 2 / 9 / 1440 هـ القاضي بأن تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وذلك بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار وعلى تنظيم الهيئة، مؤكدًا أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام ١٤٢٣ هـ، سيكون له أثر بالغ -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار رفعت مقترحات التعديل على نظام التسجيل العيني للعقار المختص بتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به والالتزامات المترتبة عليه لزيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية؛ مما يسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار.

ويأتي التنظيم الجديد للهيئة امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لتمكين القطاع العقاري، واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.