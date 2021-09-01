بالفيديو.. غاب الإنترنت عن المدرسة.. فاستعان المعلمون بأجهزتهم الخاصة لمواصلة الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير مدرسة الإمام البخاري الابتدائية بالرياض، إبراهيم الدخيل، عن معاناة المدرسة من انقطاع الإنترنت، مشيرًا إلى أن المعلمين اضطروا لاستخدام أجهزتهم الخاصة في الشرح للطلاب.

وقال إبراهيم الدخيل في تصريحات للإخبارية، إن إدارة المدرسة تواصلت مع إحدى شركات الاتصالات، وتم توصيل الألياف خارج المدرسة، ولكن دون إدخالها إلى داخل المدرسة منذ 7 أشهر.

ووجه مدير المدرسة عتابًا لشركات الاتصالات، بسبب التأخير في إدخال الإنترنت إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على عملية التعليم عبر منصة «مدرستي».

وأشار إلى أن المعلمين في المدرسة يستخدمون الإنترنت الخاص بهم أثناء شرح الدروس للطلاب؛ حرصًا منهم على عدم تعطل العملية التعليمية، موجهاً الشكر لهم على هذا الجهد المبذول.

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