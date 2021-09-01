الخطوط السعودية: السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين بجرعتين اعتبارًا من اليوم

الرياض - محمد عبدالله - بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ التحديثات الجديدة للمسافرين على الخطوط السعودية، حيث سيسمح بالسفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر»: «نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا».

وأضافت: «يستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على السعودية لاتخاذ اللازم».

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