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الخطوط السعودية: السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين بجرعتين اعتبارًا من اليوم

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الرياض - محمد عبدالله - بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ التحديثات الجديدة للمسافرين على الخطوط ، حيث سيسمح بالسفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر»: «نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح ».

وأضافت: «يستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على السعودية لاتخاذ اللازم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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