الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة وتبوك

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس اليوم الأربعاء، أن يكون شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية، والمدينة المنورة، تبوك).

وأشار خلال التقرير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جيزان ،عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة).

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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