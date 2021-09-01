«الأرصاد» تنبه من أتربة وأمطار رعدية على 13 محافظة بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 13 محافظة في منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وقال«مركز الأرصاد» إن المحافظات هى الحرث، والدائر, وبني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وكان المركز قد توقّع في تقريره لطقس الأربعاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبو

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