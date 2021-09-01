باكستان وجيبوتي تدينان محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - أدانت باكستان بشدة محاولات ميليشيات الحوثي استهداف أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستهداف مطار أبها الدولي، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم :"إن باكستان تتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الاعتداء الأخير على مطار أبها، وتدين وتستنكر مثل هذه الهجمات، التي تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي وتهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والمنطقة".

وأضاف أن باكستان تؤكد من جديد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها ووحدة أراضيها.

كما أدانت جمهورية ‎جيبوتي بأشد العبارات محاولة استهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران .

وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة تأييدها للإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.