سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

مصر تحقق الأمن الدوائي بإنتاج اللقاحات

تستهدف مصر من خلال مصانع الدواء المحلية التي تم افتتاحها مؤخرا بالإضافة إلى مصنع إنتاج اللقاحات لتأمين المخزونات الاستراتيجية من الأدوية واللقاحات، تجنباً لوقوع أزمات عالمية مفاجئة كانتشار فيروس كورونا.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الإثنين، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الرؤية المستقبلية لمجمع مصانع "فاكسيرا"، تتمثل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأوضحت، أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع "فاكسيرا"، تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابعت: كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

استقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، مقابل 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، أمس.