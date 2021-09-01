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شكرا لقرائتكم أسعار النفط تستقر وبرنت يزيد 5 سنتات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.
أسعار النفط تستقر وبرنت يزيد 5 سنتات
هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
متابعات الخليج 365 - متابعة
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وذلك قبل اجتماع لمنظمة أوبك+ حيث سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدمًا في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
برنت يرتفع:
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتًا أمس الثلاثاء.
انخفاض خام غرب تكساس:
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.
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