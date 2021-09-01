أسعار النفط تستقر وبرنت يزيد 5 سنتات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وذلك قبل اجتماع لمنظمة أوبك+ حيث سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدمًا في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتًا أمس الثلاثاء.

انخفاض خام غرب تكساس:

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.

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