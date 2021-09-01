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أسعار النفط تستقر وبرنت يزيد 5 سنتات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

أسعار النفط تستقر وبرنت يزيد 5 سنتات

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وذلك قبل اجتماع لمنظمة أوبك+ حيث سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدمًا في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بفيروس .

برنت يرتفع: 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتًا أمس الثلاثاء.

انخفاض خام غرب تكساس: 

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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