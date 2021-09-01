الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

أكوا باور تقترب من إعلان طرح عام لجمع أكثر من مليار دولار

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقترب شركة أكوا باور إنترناشيونال السعودية من الإعلان عن طرح عام أولي لجمع أكثر من مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر إن الطرح يقدّر قيمة الشركة بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر، وقالوا إنه قد يتم إصدار الإعلان في أقرب وقت هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت العربية عن “بلومبرغ”.

بينما تدير أكوا باور العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، تخطط الحكومة لجعلها المحرك الرئيسي لمشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الخضراء في المملكة.

تحالف أكوا باور:

وتعتبر أكوا باور جزءاً من تحالف، إلى جانب شركة إير برودكتس آند كيميكالز AirProducts and Chemicals التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لتطوير مصنع بقيمة 5 مليارات دولار سيُصدر الهيدروجين الأخضر من مدينة نيوم، كما أنها تبني مشروع طاقة متجددة لشركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة حصته في أكوا باور إلى 50% العام الماضي، قائلاً إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية صندوق الثروة لدعم تطوير الطاقة المتجددة.

مركز الاكتتاب:

ستكون الصفقة المقدر قيمتها بمليار دولار واحدة من أكبر عمليات الإدراج في المملكة وتأتي في وقت تجدد شهية المستثمرين للعروض الجديدة.

ومن المتوقع أن تبيع الشركات الأخرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك سوق تداول وشركة الأمن الرقمي “علم”، أسهماً في البورصة السعودية هذا العام.

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