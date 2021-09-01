محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، قرارًا بتمديد تكليف زينة بنت مبارك الفدح، مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى. وثمّنت "الفدح" قرار تمديد تكليفها، راجيةً من الله التوفيق والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها؛ مؤكدةً أن ذلك حافز لها ولفريق العمل لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المرضى والمراجعين. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 09:50 AM تمديد تكليف "زينة الفدح" بمستشفى النور بمكة تمديد تكليف "زينة الفدح" بمستشفى النور بمكة أصدر مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، قرارًا بتمديد تكليف زينة بنت مبارك الفدح، مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى. وثمّنت "الفدح" قرار تمديد تكليفها، راجيةً من الله التوفيق والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها؛ مؤكدةً أن ذلك حافز لها ولفريق العمل لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المرضى والمراجعين. الكلمات المفتاحية ، تمديد تكليف "زينة الفدح" بمستشفى النور بمكة ،

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